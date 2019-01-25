Матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания в честь Салы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/451/12138451/RTS2BPNS-pic905-895x505-69135.jpg">

Матчи 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) начнутся с минуты молчания в честь Эмилиано Салы, сообщает «Советский спорт».

Аргентинский футболист перешел из французского «Нанта» в английский «Кардифф Сити». При перелете из Франции в Англию 22 января его самолет пропал с радаров над Ла-Маншем.

Реклама

24 января спасатели приняли решение остановить поисковую операцию. Стоит отметить, что ни обломков самолета, ни людей (кроме Салы на борту находился только 60-летний британский пилот Дэвид Ибботсон) найдено не было.

Матчи 24-го тура АПЛ состоятся 29 и 30 января.

Ранее сообщалось, что «Кардифф Сити» сделал заявление в связи с прекращением поисков Салы.