Рекорд Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Торонто»
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 6:3.
Российский нападающий потерпевшей поражение команды Александр Овечкин оформил гол. Для него это очко стало 1179-м (645+535) в 1053 играх регулярного чемпионата, что позволило ему повторить рекорд экс-хоккеиста «Детройт Ред Уингз» Сергея Федорова по результативности среди россиян за историю НХЛ.
У проигравших также форвард Евгений Кузнецов отметился передачей.
В составе победителей защитник Никита Зайцев забросил первую в сезоне шайбу.
Для «Вашингтона» это поражение стало седьмым подряд.
Ранее Овечкин стал второй звездой дня в НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)
0:1 – Бекстрем (Кузнецов, Карлсон) – 18:47 (5x4)
1:1 – Кадри (Нюландер, Райлли) – 19:34 (5x5)
1:2 – Овечкин (Оши, Кемпны) – 23:51 (5x5)
2:2 – Зайцев (Нюландер, Кадри) – 33:11 (5x5)
3:2 – Мэттьюс (Райлли, Таварес) – 36:19 (5x4)
4:2 – Кадри (Браун, Маринчин) – 42:10 (5x5)
5:2 – Кадри (Браун, Нюландер) – 50:15 (5x5)
5:3 – Нисканен (Оши, Бекстрём) – 57:14 (5x5)
6:3 – Марнер – 59:27
Absolute bullet #ALLCAPS pic.twitter.com/DntW4KGtDT— Washington Capitals (@Capitals) 24 января 2019 г.