Рекорд Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Торонто»

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«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 6:3.

Российский нападающий потерпевшей поражение команды Александр Овечкин оформил гол. Для него это очко стало 1179-м (645+535) в 1053 играх регулярного чемпионата, что позволило ему повторить рекорд экс-хоккеиста «Детройт Ред Уингз» Сергея Федорова по результативности среди россиян за историю НХЛ.

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У проигравших также форвард Евгений Кузнецов отметился передачей.

В составе победителей защитник Никита Зайцев забросил первую в сезоне шайбу.

Для «Вашингтона» это поражение стало седьмым подряд.

Ранее Овечкин стал второй звездой дня в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

0:1 – Бекстрем (Кузнецов, Карлсон) – 18:47 (5x4)

1:1 – Кадри (Нюландер, Райлли) – 19:34 (5x5)

1:2 – Овечкин (Оши, Кемпны) – 23:51 (5x5)

2:2 – Зайцев (Нюландер, Кадри) – 33:11 (5x5)

3:2 – Мэттьюс (Райлли, Таварес) – 36:19 (5x4)

4:2 – Кадри (Браун, Маринчин) – 42:10 (5x5)

5:2 – Кадри (Браун, Нюландер) – 50:15 (5x5)

5:3 – Нисканен (Оши, Бекстрём) – 57:14 (5x5)

6:3 – Марнер – 59:27