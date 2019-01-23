МПК представит информацию о статусе ПКР 8 февраля

<img src="//img.gazeta.ru/files3/785/11672785/927444909-pic905-895x505-82104.jpg">

Международный паралимпийский комитет (МПК) предоставит информацию о статусе Паралимпийского комитета России (ПКР) 8 февраля.

«По сообщению исполнительного директора МПК Майка Петерса, комитет предоставит официальную информацию о статусе ПКР 8 февраля», — приводит слова первого вице-президента ПКР Павла Рожкова ТАСС.

Реклама

Вопрос о восстановлении прав российского комитета будет рассмотрен на заседании исполкома Международного паралимпийского комитета 16-27 января.

Напомним, что в 2016 году МПК после разразившегося в российском спорте допингового скандала принял решение временно лишить ПКР членства в своей организации.

Ранее сообщалось, что допинг-пробы двух олимпийских чемпионок дали положительный результат.