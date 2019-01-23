Гендиректор WADA считает РУСАДА хорошей антидопинговой организацией

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Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли выскзался по поводу решения оставить неизменным статус Российского антидопингового агенства (РУСАДА), передает «Советский спорт».

«Конечно, РУСАДА полностью изменилось. Это новая организация. Мы провели аудит РУСАДА в декабре, он прошел хорошо. Оказалось, что это эффективная и хорошая антидопинговая организация. Это многообещающий момент, потому что хорошая антидопинговая система в России — это то, что нужно всем», — приводит слова функционера AFP.

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Ниггли также поделился мнением о данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории.

«Есть много дел, которые мы считаем подозрительными. Мы уже их идентифицировали, так как получили данные. Теперь нужно узнать, подтвердят ли новые данные то, что у нас было раньше. Тогда мы примем меры, чтобы все дела были расследованы должным образом». — добавил он.

Ранее британский паралимпиец прокомментировал решение WADA касательно РУСАДА.