Гол Смолова помог «Локомотиву» обыграть «Зенит» на турнире в Катаре

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Московский «Локомотив» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче Фонбет Кубок Матч Премьер, передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «железнодорожников». В составе победителей отличились Федор Смолов, Антон Миранчук и Алексей Миронов. У сине-бело-голубых отличился Эмилиано Ригони.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Ростовом», а «Зенит» встретится с московским «Спартаком».

Футбол. Фонбет Кубок Матч Премьер. 1-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 1:3

Голы: 0:1 — Смолов, 35; 0:2 — Миранчук, 36; 0:3 — Миронов, 51; 1:3 — Ригони, 82.