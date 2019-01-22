В Госдуме прокомментировали решение исполкома WADA

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Депутат Госдумы Михаил Дегтярев считает, что сохранение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) является шагом к завершению допингового скандала в России.

«Подтверждение статуса соответствия РУСАДА — еще один шаг на пути к завершению этой затянувшейся истории с допинг-пробами, это решение справедливо. Российской стороной проделана большая работа по борьбе с допингом, которая проходила во взаимодействии с международными спортивными организациями.

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Мы надеемся, что эффективный диалог со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) будет продолжен и ситуация с пробами будет разрешена окончательно», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Депутат отметил, что после решения исполкома WADA России предстоит восстановить доверие в международных федерациях.

«В первую очередь это касается легкой атлетики и паралимпийского спорта, где на основании собственных дорожных карт будут приниматься соответствующие шаги. Возвращение аккредитации РУСАДА является хоть и важным, но не единственным их пунктом. Важным итогом для нашей страны стал новый подход к нравственному, культурному и физическому воспитанию молодых спортсменов, который пропагандирует нетерпимость к допингу», — сказал Дегтярев.

По мнению парламентария, после скандала российское антидопинговое законодательство стало одним из самых жестких и прогрессивных в мире.

22 января исполком WADA принял решение оставить неизменным статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.

РУСАДА был лишен статуса соответствия в 2015 году после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. В сентябре 2018 года российское агентство было восстановлено. Одним из условий был допуск экспертов WADA в московскую лабораторию до конца прошлого года. Однако этот дедлайн был нарушен, эксперты были допущены только 9 января.

Ранее министр спорта России Павел Колобков оценил работу по сохранению статуса РУСАДА.