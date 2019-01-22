Медведев поздравил экипажи «КАМАЗ-мастер» с золотом и серебром «Дакара»

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил экипажи «КАМАЗ-мастер» с победой и вторым местом в ралли «Дакар», передает ТАСС.

«В многодневной гонке грузовиков команде «КАМАЗ-мастер» не было равных. На одной из сложнейших трасс «Дакар» вы выбрали правильную тактику, показали прекрасную спортивную подготовку, скорость, командное единство. Опередив многих сильных соперников, доказали, что умеете бороться до победного. Золото и серебро, завоеванные вами, стали заслуженными наградами», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте правительства.

Ранее сообщалось, что руководитель «КАМАЗ-мастер» недоволен организаторами «Дакара».