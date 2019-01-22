Российский хоккеист обновил личный рекорд по результативности в НХЛ

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев обновил свой личный рекорд по результативности в сезоне, сообщает «Советский спорт».

Во встрече против «Лос-Анджелес Кингз» нападающий набрал два очка (0+2) и был признан ее третьей звездой. Теперь в активе россиянина стало 14 баллов (6+8) за 48 матчей сезона. Тем самым Барбашев обновил личный рекорд результативности в НХЛ. Предыдущее достижение он установил регулярном чемпионате — 2017/18. Тогда он набрал 13 очков (7+6) за 53 встречи.

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За три сезоне в североамериканской лиге представитель России забросил 18 шайб и сделал 19 результативных передач в 128 матчах.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.