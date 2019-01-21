Кафельников включен в Международный зал теннисной славы
Россиянин Евгений Кафельников был включен в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте, сообщает «Советский спорт».
Как передает пресс-служба организации в твиттере, в Зал славы также были введены француженка Мари Пирс и представительница Китая Ли На. Официальное включение российского теннисиста в Зала славы состоится 20 июля в Ньюпорте.
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Кафельников является победителем двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Также он выиграл «Ролан Гаррос» в парном разряде. На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее россиянин завоевал золотую медаль. В составе национальной команды Кафельников завоевал Кубок Дэвиса в 2002 году.
Ранее Кафельников заявил, что только выдержка позволила ему не превратиться в наркомана и алкоголика.