Кафельников включен в Международный зал теннисной славы

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Россиянин Евгений Кафельников был включен в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте, сообщает «Советский спорт».

Как передает пресс-служба организации в твиттере, в Зал славы также были введены француженка Мари Пирс и представительница Китая Ли На. Официальное включение российского теннисиста в Зала славы состоится 20 июля в Ньюпорте.

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Кафельников является победителем двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Также он выиграл «Ролан Гаррос» в парном разряде. На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее россиянин завоевал золотую медаль. В составе национальной команды Кафельников завоевал Кубок Дэвиса в 2002 году.

Ранее Кафельников заявил, что только выдержка позволила ему не превратиться в наркомана и алкоголика.