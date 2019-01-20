Адвокат заявил, что МОК не анализировал пробы крови россиян в 2017 году

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Адвокат Кристоф Вишеманн заявил, что в 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) не занимался анализом крови российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга.

«В рамках расследования в январе 2017 года мы запросили материалы дела у Международного олимпийского комитета. Мы хотели получить результаты анализа крови российских спортсменов, которые подозревались в употреблении допинга. Однако в октябре мне пришёл ответ, что тестирование не проводилось», — цитирует адвоката RT.

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Ранее аадвокатская контора Кристофа Вишеманна выступила с заявлением, в котором обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в сокрытии доказательств невиновности российских спортсменов перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане.

Также адвокат Кристоф Вишеманн отметил, что большинство спортсменов из списка «Дюшес» являются невиновными.

Впервые о существовании списка «Дюшес» стало известно в декабре 2016 года. Тогда канадский профессор Ричард Макларен опубликовал вторую часть своего доклада по поводу нарушения антидопинговых правил в российском спорте. Один из документов назывался «Дюшес лист». «Дюшесом» назвали изобретение информатора WADA Григория Родченкова. Речь шла о смеси анаболиков с элитным алкоголем.

В «список Дюшес» были внесены подозреваемые в допинге.