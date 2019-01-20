Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Оттаву»
«Сент-Луис Блюз» обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Сент-Луиса».
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой. Для россиянина этот гол стал 16-м в текущей «регулярке». Форвард Иван Барбашев очков не набрал.
Реклама
Ранее «Тампа» разгромила «Сан-Хосе» благодаря двум передачам Кучерова.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис Блюз» — «Оттава Сенаторз» — 3:2
0:1 – Пол (Бёдкер) – 04:34;
1:1 – Тарасенко (О'Райлли) – 07:50;
2:1 – Данн (Бортуццо, Шенн) – 37:28;
2:2 – Пяаярви (Смит, Демело) – 41:00;
3:2 – Гуннарссон (О'Райлли, Марун) – 52:16.