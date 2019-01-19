«Арсенал» одержал победу над «Челси» в матче АПЛ
«Арсенал» одержал победу над «Челси» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей голы оформили Александр Ляказетт и Лоран Косельни.
Эта игра позволила «канонирам» обогнать «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице чемпионата Англии и выйти на шестое место. «Синие» на данный момент занимают четвертую строчку.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее «Ливерпуль» одолел «Кристал Пэлас» благодаря дублю Салаха.
Англия. Премьер-лига. 23-й тур
«Арсенал» (Лондон) — «Челси» (Лондон) — 2:0 (2:0)
Голы: 0:1 — Ляказетт, 14; 0:2 — Косельни, 39.