Российские биатлонистки пришли пятыми в эстафете на этапе КМ

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Женская сборная России стала пятой в эстафете 4х6 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, сообщает ТАСС.

Страну представляли биатлонистки Анастасия Морозова, Светлана Миронова, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт. Команда преодолела дистанцию с результатом один час 46 минут две секунды, затратив 14 дополнительных патронов.

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Первыми пришли француженки (1:09.27,7; 0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона), вторыми — норвежки (отставание 11,5 секунды; 0+7), третье место заняли немки (+23,4; 0+9).

Этап завершится 20 января мужским и женским масс-стартами.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира.