Вальверде высказался о возможном отстранении «Барсы» от Кубка Испании

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Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде после ответного матча с валенсийским «Леванте» в рамках 1/8 финала Кубка Испании (3:0) высказался относительно возможной дисквалификации своей команды из турнира, передает «Советский спорт».

В первой встрече противостояния 1/8 финала принимал участие защитник Хуан Брандарис Мовилья, он отыграл до замены 58 минут. 19-летний футболист не мог участвовать в этой игре, так как был дисквалифицирован во время выступлений за резервную команду «Барселоны».

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«У нас нет никаких сомнений в отношении ситуации с Брандарисом. Ни до того матча, ни во время, ни после него. Мы должны быть допущены до жеребьевки, потому что мы уверены, что сделали все в рамках правил. Мы прекрасно знали о его дисквалификации и о том, что мы не сможем использовать его в матче с «Эйбаром», но можем выпустить в матче Кубка», — приводит слова Вальверде Marca.

Таким образом, сине-гранатовые могут быть наказаны техническим поражением или отстранены от участия в соревновании.

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