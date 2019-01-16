Зубков прокомментировал слухи об отставке с поста главы бобслея России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/981/12067981/RIAN_2387644.HR.ru__1_-pic905-895x505-42406.jpg">

Бобслеист Александр Зубков высказался относительно того, что Олимпийский комитет России (ОКР) намерен обратиться к Федерации бобслея России с просьбой досрочно прекратить его полномочия как президента организации, передает ФАН.

Спортсмен считает, что у комитета нет на это права.

Реклама

«Олимпийский комитет — такая же общественная организация, как и Федерация бобслея. Как она может потребовать снять? Если подобное заявление последует, будем разбираться», — заявил Зубков.

16 января Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение о дисквалификации главы Федерации бобслея России в связи с нарушением антидопинговых правил до декабря 2020 года.

Из-за отстранения россиянин не может заниматься бобслеем и любой причастной к этому виду спорта деятельностью.

Ранее спортсмен заявил, что обсудит вариант подачи апелляции на дисквалификацию со стороны IBSF.