Обладатель Кубка Стэнли назвал Овечкина избранным

Победитель Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский высказался относительно выступлений капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в регулярном чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передают «Известия».

Эксперт предположил, какую задачу перед собой поставил российский форвард на этот сезон.

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«Цель Саши не в очередной раз стать лучшим бомбардиром, а выиграть для своей команды второй Кубок Стэнли. С каждым годом Овечкин становится все сильнее и сильнее. Это редкое качество, которое делает его избранным. Думаю, что с таким капитаном нынешнему составу «Вашингтона» по силам повторить свой прошлогодний успех», — поделился мнением Каменский.

На данный момент Овечкин занимает 50-е место в списке лучших бомбардиров истории лиги.

Ранее вратарь «Рейнджерс» Георгиев отметился голевой передачей в матче НХЛ.