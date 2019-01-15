Экипаж Николаева сохранил лидерство после седьмого этапа «Дакара»

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Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева пришел третьим на седьмом этапе ралли-рейда «Дакар», сообщает «Советский спорт».

Команда уступила только голландцу Жерару де Рою на «Ивеко» с разницей в 34 минуты 35 секунд и белорусу Сергею Вязовичу на МАЗе с отставанием 30 минут 55 секунд.

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Другой российский пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников занял шестое место (+один час 25 минут 30 секунд).

Таким образом, Николаев сохранил лидерство в зачете грузовиков. Он опережает Сотникова на 32 минуты 54 секунды.

Ранее российский гонщик Сергей Карякин перевернулся на 71-м километре седьмого этапа многодневки «Дакар — 2019».