Экипаж Николаева сохранил лидерство после седьмого этапа «Дакара»
Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева пришел третьим на седьмом этапе ралли-рейда «Дакар», сообщает «Советский спорт».
Команда уступила только голландцу Жерару де Рою на «Ивеко» с разницей в 34 минуты 35 секунд и белорусу Сергею Вязовичу на МАЗе с отставанием 30 минут 55 секунд.
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Другой российский пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников занял шестое место (+один час 25 минут 30 секунд).
Таким образом, Николаев сохранил лидерство в зачете грузовиков. Он опережает Сотникова на 32 минуты 54 секунды.
Ранее российский гонщик Сергей Карякин перевернулся на 71-м километре седьмого этапа многодневки «Дакар — 2019».