Геркус: фанаты «Локомотива» избаловались из-за сильной команды

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на критику болельщиков в адрес руководства клуба из-за переподписания контракта с полузащитником Джефферсоном Фарфаном, передает «Чемпионат».

Экс-глава «железнодорожников» считает, что хавбек приложил руку к чемпионству команды в сезоне 2017/18.

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«Какие могут быть претензии по трансферам, если в итоге мы выиграли чемпионство с Фарфаном? Он сыграл в нем ключевую роль. Он и сейчас ее играет — в последних трех матчах забил три мяча. Честно говоря, вообще не понимаю эти разговоры. Болельщики «Локомотива» самую малость избаловались. У них хорошие трансферы, сильная команда, которой давно не было. Из-за этого появилась избирательность — этот игрок для нас хороший, а этот недостаточно», — отметил Геркус.

Также он попросил фанатов поддерживать «Локомотив».

«Кто-то говорит, что Смолов — нехороший. Но я считаю, что у нас сейчас команда, которая может претендовать на самые высокие места — такое в 95-летней истории клуба бывало не так уж и часто. Нужно наслаждаться моментом, болеть за команду, поддерживать всех игроков без исключения. Задавать вопросы про трансферы сейчас неуместно. Одно дело, если бы команда шла на пятнадцатом месте — тогда можно спрашивать. Но она сейчас в шести очках от лидера», — заключил бывший гендиректор.

На данный момент столичный клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Геркус подвел итоги премии Globe Soccer Awards.