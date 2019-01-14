Обвиняемый в убийстве фигуриста Дениса Тена рассказал подробности преступления

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Обвиняемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена Нуралы Киясов рассказал подробности преступления, передает Sputnik.kz.

Подсудимый заявил, спортсмен первым полез в драку, когда увидел, что с его машины снимают зеркала. Киясов отметил, что при попытке скрыться с места преступления Тен продолжил погоню и сумел догнать подельника Киясова Армана Кудайбергенова. Затем в потасовку вмешался Киясов.

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«Я подбежал к ним сзади и дернул Дениса за руку. В руках у меня был нож, который я взял из сумки, когда подбежал к Арману. Я на тот момент думал запугать его, чтобы он убежал. Но Тен и не думал убегать, не испугался.

Я подошел сзади и сам не понял, как воткнул ему нож. Тен остановился, я посмотрел на Армана — он сидел, облокотившись на сетку. Он приподнялся и убежал, я побежал вслед за ним. Нож я выкинул в 20 метрах от места происшествия», — рассказал Киясов в зале суда.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.

Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.

В убийстве спортсмена обвиняются Кудайбергенов и Киясов. Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и покушении на совершение кражи по предварительному сговору.

Ранее обвиняемый в убийстве Тена признал свою вину.