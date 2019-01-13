Сборная России одержала победу в мужской эстафете в Оберхофе
Мужская сборная России по биатлону одержала победу в эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в Оберхофе, сообщает «Советский спорт».
Российскую сборную представляли Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, а также Александр Логинов.
На втором месте расположилась сборная Франции, которая отстала от России на +1:01.1 (1+8). Бронзу завоевала команда Австрии, показавшая время +2:18.6 (1+7).
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее биатлонист Бабиков занял второе место на этапе Кубка IBU.