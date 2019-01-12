Экс-глава WADA не считает пропуск Россией дедлайна концом света

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Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд прокомментировал ситуацию с допуском экспертов организации в московскую лабораторию, передает «Советский спорт».

Россия не предоставила допуск экспертам в лабораторию в срок — до конца 2018 года, что являлось одним из основных условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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«Это не конец света. Реальная цель WADA состояла в том, чтобы получить доступ к лаборатории и данным, и если это на несколько дней позже, то ничего страшного. Более важно сосредоточиться на данных, проверить их, убедиться, что они полные и неизмененные, а затем выяснить, есть ли случаи нарушений для расследования.

Цель была в получении доступа к сведениям, и, похоже, она достигнута. Вероятно, проверка девяти тысяч образцов, займет один или два месяца. Раньше мы застряли на месте и никуда не двигались, а решение в сентябре дало нам способ добиться прогресса», — заявил Паунд.

Ранее в WADA не назвали сроки окончания работ в московской лаборатории.