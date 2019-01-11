Карякин выиграл четвертый этап «Дакара» в зачете квадроциклов
Российский пилот Snag Racing Team Сергей Карякин одержал победу на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар-2019» в классе SxS, сообщает «Советский спорт».
Вторым пришел представитель Чили Морено Пьяццоли из Can-Am. Третье место занял испанец Херард Фаррес Гуэль (Can-Am).
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«Дакар-2019». 4-й этап. Арекипа — Такна. SxS
1. Сергей Карякин (Россия, Snag Racing Team) — 4:23.59
2. Морено Пьяццоли (Чили, Can-Am) — +14.26
3. Херард Фаррес Гуэль (Испания, Can-Am) — +16.08.
Ранее руководитель команды российского гонщика Владимира Васильева Жан-Марк Фортен рассказал, что его экипажу пришлось сняться с ралли-марафона «Дакар»-2019 из-за технических проблем.