В UFC назвали лучшего бойца 2018 года

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В UFC назвали бойца, который стал лучшим в 2018 году, сообщает «Советский спорт».

Лучшим спортсменом стал чемпион тяжелой категории Даниэль Кормье, который в прошедшем году провел три боя. 39-летний боец одержал победу досрочно во всех трех поединках.

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Его соперниками были Волкан Оздемир, Стипе Миочич и Деррик Льюис.

В 2018 году Кормье становился чемпионом полутяжелой и тяжелой категорий одновременно, но затем лишился пояса в полутяжелом весе.

За всю карьеру в UFC боец провел 22 поединка и проиграл только единожды.

Его матч-реванш с Джоном Джонсом не состоялся из-за обнаружения допинга в анализах Джонса. Кормье становился бронзовым призером чемпионата мира по вольной борьбе. Он выступает в ММА с 2009 года.

Ранее сообщалось, что российский боец Буторин проведет поединок с испанцем Толедо на турнире ACA 93.