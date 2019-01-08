Египет примет Кубок африканских наций 2019 года

Стало известно место проведения финальной стадии Кубка африканских наций 2019 года, сообщает ТАСС.

По словам пресс-службы Африканской конфедерации футбола (CAF), соревнование примет Египет.

Напомним, что сначала этап турнира должен был проходить в Камеруне, однако страну лишили этого права общим решением исполкома CAF по причине «неподготовленности к Кубку Африки».

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Соревнование будет проходить с 15 июня по 13 июля.

Египет уже принимал данный турнир в 1974, 1986, 2006 годах.

Ранее прошла жеребьевка на 1/16 финала Кубка Англии.