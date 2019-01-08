«Крылья Советов» и Самедов подпишут контракт 14 января

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Руководство самарских «Крыльев Советов» намерено подписать контакт с бывшим полузащитником московского «Спартака» Александром Самедовым 14 января, сообщает ТАСС.

Стороны заключат соглашение после прохождения медицинского обследования игроком.

«Футбольный клуб «Крылья Советов» планирует объявить о подписании контракта с Александром Самедовым 14 января после того, как футболисты пройдут медицинский осмотр. То же самое касается и остальных потенциальных новичков. Ведется активная работа, более подробная информация в ближайшее время появится на официальном сайте клуба», — заявил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

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5 января красно-белые объявили о расторжении договора с футболистом по обоюдному согласию.

Ранее Самедов прокомментировал свой уход.