Колобков высказался относительно визита WADA в Московскую лабороторию

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Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.

Специалисты прибыли в Россию 17 декабря.

«За последние три месяца совместно с WADA, Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Следственным Комитетом России была проведена большая организационная работа по предоставлению данных московской лаборатории. Это потребовало согласования большого количества процедурных вопросов, в том числе перечня используемого оборудования. На данный момент все технические вопросы урегулированы. И мы ждем приезда экспертов, чей визит планируется 9 января», — отметил Колобков.

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Напомним, что в случае невыполнения хотя бы одного из критичных условий WADA, российские спортсмены могут лишиться права выступать на международных соревнованиях.

Ранее первый президент WADA Ричард Паунд считает, что глупо немедленно наказывать Россию за нарушение срока предоставления данных Московской антидопинговой лаборатории.