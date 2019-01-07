Тренер Устюгова рассказал о восстановлении лыжника после травмы

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Тренер двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова Маркус Крамер рассказал о состоянии здоровья подопечного, передает ТАСС.

Наставник заявил, что спортсмен практически полностью восстановился от травмы, которую получил перед стартом сезона.

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«Сейчас он восстановился на 97%, но небольшие проблемы с пальцем все еще остаются. И он пропустил важную часть подготовительного периода в ноябре и в начале декабре, так что теперь мы должны сделать следующий шаг в подготовке к чемпионату мира в Зеефельде», — отметил Крамер.

Устюгов получил повреждение после падения во время лыжероллерной тренировки на октябрьском сборе российской команды в Италии.

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо после своей победы на «Тур де Ски» обошел россиянина Александра Большунова в общем зачете Кубка мира.