СМИ: «Челси» хочет заменить Фабрегаса хавбеком «Зенита» Паредесом

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Лондонский «Челси» может быть заинтересован в услугах полузащитника петербургского «Зенита» Леандро Паредеса, сообщает «Советский спорт».

Интерес английского клуба обусловлен тем, что футболист Сеск Фабрегас в зимнее трансферное окно с большой долей вероятности перейдет во французский «Монако», поэтому его место в команде будет свободно.

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По информации Corriere dello Sport, «Челси» рассматривает Паредеса и игрока итальянского «Кальяри» Николо Барелла. Также известно, что руководство клуба Серии А хочет получить за хавбека €50 млн, что не устраивает «синих».

В сезоне-2018/19 полузащитник «Зенита» сыграл в 22 матчах, оформив четыре гола и отдав четыре результативные передачи.

Ранее «Краснодар» подтвердил информацию о переходе полузащитника шведского АИК Кристоффера Олссона в клуб.