Третьяк высказался о выступлении молодежной сборной России на чемпионате мира

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Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о выступлении молодежной сборной на чемпионате мира — 2019.

«Это молодежная сборная, каждой молодежной команде свойственно ошибаться. Ошибались и шведы с канадцами, просто на ошибках надо учиться, я думаю, что те ребята, которые сегодня играли, извлекут уроки. И в победах, и в поражениях хоккеисты закаляются, это наше будущее, мы надеемся, что они пополнят ряды клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), и национальной сборной», — цитирует Третьяка ТАСС.

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В полуфинале турнира сборная России проиграла команде США со счетом 1:2.

Встреча между сборными России и Швейцарии за бронзу завершилась со счетом 5:2 в пользу россиян. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.