Праздновавший победу финский вратарь кинул клюшку в американца
Вратарь молодежной сборной Финляндии Пекка Луукконен попал брошенной клюшкой в голову форварду сборной США Джоэлу Фараби, передает «Советский спорт».
После финальной сирены голкипер команды победителя бросил свою клюшку в сторону. Экипировка вратаря попала в голову сопернику, проезжавшему мимо финна.
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Встреча между сборными Финляндии и США завершилась победой европейской команды со счетом 3:2.
Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о выступлении вратарей национальной сборной на молодежном чемпионате мира.
They should take a goal away for this, right?— The Gilded Jester (@TheGildedJester) 6 января 2019 г.
��#USAWJC #USAvsFIN #WorldJuniors pic.twitter.com/Jxp0nQMwbD