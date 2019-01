Праздновавший победу финский вратарь кинул клюшку в американца

Вратарь молодежной сборной Финляндии Пекка Луукконен попал брошенной клюшкой в голову форварду сборной США Джоэлу Фараби, передает «Советский спорт».

После финальной сирены голкипер команды победителя бросил свою клюшку в сторону. Экипировка вратаря попала в голову сопернику, проезжавшему мимо финна.

Встреча между сборными Финляндии и США завершилась победой европейской команды со счетом 3:2.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о выступлении вратарей национальной сборной на молодежном чемпионате мира.

They should take a goal away for this, right?

#USAWJC #USAvsFIN #WorldJuniors pic.twitter.com/Jxp0nQMwbD