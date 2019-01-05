«Нефтехимик» уступил «Авангарду» в матче КХЛ
«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступил омскому «Авангарду», сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Нижнекамске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостевой команды.
Для подопечных Андрея Назарова это поражение стало восьмым кряду. «Ястребы» же одержали вторую победу в последних трех матчах КХЛ.
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Ранее сообщалось, что астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата на выезде нанес поражение «Сочи».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
0:1 — Медведев (Зернов, Широков) — 10:49;
1:1 — Шиксатдаров — 16:23 (4х5);
0:3 — Фисенко (Тальбо) — 43:03.