«Манчестер Юнайтед» выиграл при Сульшере пятый матч подряд
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Рединг» в матче 1/32 финала Кубка Англиии, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голами в составе манкунианцев отметились Хуан Мата, реализовавший пенальти, и бельгиец Ромелу Лукаку
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Это пятая победа подряд после назначения норвежца Уле-Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера английской команды.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» отказался возглавить португальскую «Бенфику».
Кубок Англии. 1/32 финала.
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Рединг» (Рединг) — 2:0
Голы: 1:0 — Мата (пенальти), 22; 2:0 — Лукаку, 45+4.