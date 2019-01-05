Жена экс-тренера «Спартака»: мне понравилось в России

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Жена бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Пинни Каррера поделилась своими впечатлениями о России, передает «Советский спорт».

«Что касается России, мне там понравилось. Мне нравятся русские, Москва — очень красивая. С едой, правда, не так уж здорово. Борщ? Ела, но не готовила», — сказала супруга специалиста.

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Пинни также рассказала, что в Москве они с мужем жили в отеле.

«Мне было комфортно. Как и сказал муж, там был итальянский ресторан и шеф-повар. Иногда он привозил с собой продукты из Италии», — добавила она.

Жена Карреры высказала мнение, что стиль одежды в России схож с итальянским, так как везде гонятся за одними брендами.

Ранее сообщалось, что защитник «Алавеса» Гильермо Марипан может продолжить карьеру в «Спартаке».