Эксперт назвал причины поражения сборной России в полуфинале МЧМ
Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал матч полуфинала молодежного чемпионата мира сборных России и США, передает ТАСС.
Эксперт сравнил действия российской команды на льду в четвертьфинале с данной встречей.
«Откровенно говоря, в матче с американцами и до этого играли две абсолютно разные команды. По сравнению с той игрой, которую сборная России показывала со словаками, было абсолютно все по-другому. Играли медленно, принимали неправильные решения, было много потерь и брака в передачах и приеме шайбы. То ли переволновались, то ли не хватило игрового опыта быть более собранными и хладнокровными на таком уровне, трудно судить», — перечислил ошибки хоккеистов спортсмен.
Он также отметил положительные стороны россиян.
«Вторую половину матча сыграли лучше, но этого не хватило. Видно, что были уставшими или перегорели. Очень обидное поражение», — подчеркнул Кравчук.
Сборная России уступила американцам со счетом 1:2.
Ранее капитан национальной команды Клим Костин высказался относительно незасчитанного гола в ворота США.