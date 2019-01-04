Две группировки устроили драку в метро Санкт-Петербурга

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Две группировки утроили драку на станции метро «Обводный канал» в Санкт-Петербурге, сообщает ФАН со ссылкой на источники.

По информации издания, в потасовке участвовали около 15–20 человек. Сотрудники метро не исключают, что это могли быть скинхеды или футбольные фанаты. По словам очевидцев происшествия, участники драки были одеты по-спортивному, во время столкновения распыляли друг в друга перцовые баллончики.

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После инцидента на станции метро остался рассыпан белый порошок неизвестного происхождения. На место потасовки была вызвана санэпидемстанция. Станция «Обводный канал» закрыта.

Ранее правоохранительные органы Италии задержали девять человек в связи с драками перед матчем 18-го тура чемпионата страны между миланским «Интером» и «Наполи».