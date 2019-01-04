Глава комитета WADA ответил на критику шведского биатлониста

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Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор ответил на письмо биатлониста Себастиана Самуэльссона, призвавшего лишить прав в организации Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), передает «Советский спорт».

«На комитет по соответствию не оказывалось никакого давления с целью отложить встречу до 14-15 января 2019 года. Эти даты были объявлены в октябре 2018 года и не должны вызывать удивления сейчас», — написал Тэйлор, ответ которого приводит в твиттере немецкий журналист Хайо Зеппельт.

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Функционер отметил, что быстрое решение по РУСАДА может дать повод России подать жалобу на поспешность решения WADA без возможности объяснений, предусмотренной кодексом.

«Вы можете сказать, что здесь нечего рассматривать, так как не соблюдены сроки, а причины не имеют значения, вследствие чего соблюдение надлежащей процедуры бесполезно и, следовательно, не нужно. Однако, по моему опыту, судам не нравятся такие аргументы, поэтому если мы сейчас начнем рубить с плеча и рекомендовать санкции, не следуя правилам, то увеличим риск успешной апелляции, независимо от достоинств нашего решения. А мы ведь не хотим такого результата?» — заявил Тейлор.

Также Тэйлор пояснил, что стороны злоупотребляют временем и часто выполняют свои обязательства в самую последний срок. По этой причине WADA может вновь столкнуться с юридическим вызовом.

«Что еще более важно, не понимаю, почему вы думаете, что предоставление данных после дедлайна 31 декабря так уж плохо? Думаю, все согласны с тем, что крайне важно получить данные, чтобы определить, кто из атлетов, протестированных в соответствующий период, должен быть наказан, а кто нет. Именно это стало движущей силой рекомендации нашего комитета в сентябре.

Если это произойдет, то не правда ли, это станет положительным фактом, вне зависимости случилось это 31 декабря или на следующей неделе?» — заключил Тэйлор.

Ранее Самуэльссон написал открытое письмо с призывом лишить прав РУСАДА.