Фигуристы Степанова и Букин рассказали о подготовке к чемпионату Европы

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Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин рассказали о подготовке к чемпионату Европы, передает телеканал «360».

Также спортсмены поделились тонкостями общения с тренером Татьяной Тарасовой.

«Нам надо поставить какой-то показательный номер, потому что уже много раз катали одно и то же. Хочется удивить зрителей, сказать им тем самым спасибо за поддержку. Думаем, что с 3 января уже вернемся на лед», — заявила Степанова.

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«Ну и нужно отработать те моменты, которые не получились в прошлых прокатах. Времени до чемпионата Европы не так много, как хотелось бы. И все-таки чуть-чуть хочется выдохнуть в новогодние праздники, чтобы в новый год выступить с новыми силами.

Часто ли приходит Тарасова? Последнее время нет, в этом сезоне имеется в виду. Только на связи. Ругает иногда. Это полезно, она умеет правильно поругать. У нее очень хорошо получается настроить на правильный рабочий лад. Чтобы спортсмен не расслаблялся, а все время рос, становился опытнее. Правильнее исполнял элементы», — заключил Букин.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Минске с 21 по 27 января 2019 года.

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