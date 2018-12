Шарапова записала видеопоздравление с наступающим Новым годом

Россиянка Мария Шарапова поздравила болельщиков с наступающим Новым годом, передает »Советский спорт».

«Всем привет! Это очень странное селфи-видео. Я просто хочу пожелать вам счастливого-счастливого Нового года. Привет из Шэньчжэня, Китай. Я только что закончила свой первый матч, но выгляжу как будто закончила кататься на лыжах.

Хочу пожелать вам счастливого, здорового и невероятного Нового года. Я проведу его со своими родителями и друзьями со всего мира», — сказала Шарапова в видеообращении, опубликованном на официальной странице Женской теннисной ассоциации (WTA) в твиттере.

Ранее Шарапова вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне.

