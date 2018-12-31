Бывший тренер сборной России раскритиковал судейство на молодежном ЧМ

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о судействе на молодежном чемпионате мира по хоккею.

«Такие матчи, как сегодняшний, надо судить с большей ответственностью, два буллита в одном эпизоде — это странно. Вообще мне не очень нравится судейство на этом чемпионате, речь не только об ошибках в матчах с участием россиян, а в целом, одинаковые эпизоды трактуются по-разному», — цитирует Плющева ТАСС.

Во втором периоде матча между сборными России и Швейцарии в ворота команды Валерия Брагина было назначено сразу два буллита. Швейцарцы не реализовали обе попытки.