Сборная России обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею

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Молодежная сборная России одержала волевую победу над Швейцарией на молодежном чемпионате мира в Канаде, сообщает «Советский спорт».

На «Роджерс Арене» в Ванкувере подопечные Валерия Брагина быстро пропустили две шайбы, уступали после первого периода со счетом 1:2, а по ходу второго — 1:3, однако смогли отыграться.

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При счете 3:3 швейцарцы не реализовали два буллита подряд, а также получили пятиминутное большинство, закончившееся четвертым голом сборной России, после чего в третьем периоде команда Брагина дожала соперника.

Эта победа стала для российской молодежки третьей подряд на турнире, она уже не опустится ниже второго места в группе А и теперь в новогоднюю ночь в классическом противостоянии с Канадой определит победителя квинтета.

Молодежный чемпионат мира. Группа А

Швейцария — Россия — 4:7 (2:1, 1:2, 1:4)

1:0 — Леман (Лойенбергер, Таннер), 0:49;

2:0 — Нуссбаумер (Мозер, Зигрист), 9:06;

2:1 — Марченко (Подколзин), 14:27;

3:1 — Леман (Лойенбергер), 25:46;

3:2 — Саморуков (Муранов, Слепец), 26:07;

3:3 — Денисенко (Кравцов, Саморуков), 31:58;

3:4 — Слепец, 42:04;

3:5 — Алексеев (Шашков, Романов), 46:38;

4:5 — Брюшвайлер (Нюссбаумер, Эбишер), 47:13;

4:6 — Шэн (Шашков, Ольшанский), 51:42;

4:7 — Кравцов (Денисенко, Костин), 52:50.

Ранее сообщалось, что матч МЧМ по хоккею в России может пройти на открытом воздухе.