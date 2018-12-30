Тренер «Наполи»: наши результаты не видны на фоне «Ювентуса»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал о состоянии команды в последних матчах, передает «Советский спорт».
Накануне «Наполи» обыграл «Болонью» в матче 19-го тура чемпионата Италии со счетом 3:2.
«Сейчас довольно необычный промежуток сезона, и мы не провели никаких ярких матчей в последние дни. Не думаю, что мы контролировали ход матча, так как дважды позволяли «Болонье» сравнять счет. Соперник играл очень здорово и сильно усложнил нам жизнь. Нам пришлось проявить характер, чтобы выиграть матч.
Мы двигаемся в правильном направлении. Мы показываем хорошие результаты, но они не видны на фоне замечательного «Ювентуса». Мы должны быть оптимистами, потому что ближе к вершине, чем к пятому месту», — приводит Football Italia слова Анчелотти.
Ранее сообщалось, что «Наполи» вырвал победу в матче с «Болоньей».