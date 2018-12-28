Кержаков обвинил жену в подготовке заказного убийства

<img src="">

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков обратился в полицию.

Бывший футболист петербургского «Зенита» уверен, что его хотела «заказать» жена Милана Тюльпанова.

«26 декабря, как оказалось, написал заявление о планировании заказного убийства его с моей стороны! Как обычно, без фактов, но от души. Пользуясь случаем: Саша, не волнуйся, живи спокойно, не оглядываясь, хватит заниматься такой ерундой, просто оставь меня в покое с ребенком, никто не покушается на твою драгоценную жизнь», — написала девушка в своем инстаграме.

Реклама

«Я подтверждаю, что написал заявление. У меня были объективные причины для обращения к правоохранителям и есть основания опасаться за свои жизнь и здоровье», — приводит «Фонтанка» слова Кержакова.

Кержаков и Тюльпанова находятся в бракоразводном процессе. В декабре супруги определили в суде место жительства их общего ребенка.

Ранее теща Кержакова обвинила футболиста в грубом обращении с женой.