Джокович не пустил Хачанова в финал турнира в Абу-Даби

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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Карена Хачанова в полуфинальном матче турнира в эмиратском Абу-Даби с призовым фондом $250 тысяч, передает «Советский спорт».

Счет встречи — 6:4, 6:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Теннис. Абу-Даби. Полуфинал

Новак Джокович (Сербия) — Карен Хачанов (Россия) — 6:4, 6:2

В матче за третье место Хачанов сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, а Джокович в финале встретится с южноафриканцем Кевином Андерсеном.

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