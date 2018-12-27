Отомстил за Париж: Джокович обыграл Хачанова и вышел в финал

- 376346 просмотров Марат Башаров снова избил свою жену
- 345028 просмотров В Киеве снесут памятник Суворову
- 258170 просмотров Лолита совершила каминг-аут за украинского депутата Геращенко
- 253878 просмотров Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году
- 232685 просмотров Шанс для Порошенко: 26 декабря на Украине заканчивается военное положение
- 202125 просмотров Лолита сделала скандальное заявление про Крым
- 145458 просмотров Артем Шейнин прокомментировал скандальное видео с корпоратива
На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию. До свидания!
Выигрывает этот матч Новак Джокович и выходит в финал, где сыграет с Кевином Андресон. Карен Хачанов поспорит за бронзовую медаль.
Ошибается при подаче Карен и все. Матч окончен. 6-2.
0:40. Матчбол у Джоковича.
0:30. Дважды навылет принимает Новак.
И опять выигрывает гейм Джокович... 5-2.
40:0. Точен по линии серб.
30:0. На подаче Джокович. Два смэша подряд.
4-2. Брейк-пойнт у Новака и берет его под «ноль».
0:30. Ошибается на подаче Карен.
3-2. Легко берет свой гейм Джокович.
40:15. Переводит по линии Джокович.
30:0. Вторая подряд отличная подача.
2-2. Забирает гейм Хачанов!
40:15. С бэкхенда по линии плохо пробил серб.
30:0. Неудачный прием после подачи.
2-1. Новак отыграл подачу, но затем пробил мимо.
40:30. Заставил подойти к сетке Новака Карен. Попал в итоге в сетку серб.
30:15. Сорвал подачу Новак.
30:0. Дважды ошибается на приеме Хачанов.
1-1. Спасает гейм Хачанов!
40:40. Сорвал удар с форхенда россиянин, однако и Джокович ошибся по ширине.
0:30. Ошибается на подаче Хачанов.
1-0. Берет первый гейм Джокович.
40:15. Получилось ответить на приеме Хачанову, но серб мгновенно вернул себе преимущество.
30:0. На подаче Джокович. Принимает в сетку Карен.
6-4. Выигрывает первый сет Джокович.
30:40. Сетбол у Новака.
0:15. На подаче Карен.
Отличный прием от Хачанова! Заставляет ошибаться Джоковича и берет гейм! 5-4.
30:40. Первый брейк-пойнт у Хачанова.
30:30. Пробил точно в угол серб. Не было шансов у Хачанова вытащить этот удар.
15:30. Запустил свечу у сетки Новак и ошибся.
15:15. На подаче Джокович.
Отыгрывает один гейм Джокович. 5-3.
40:30. Не стал реагировать на обводящий удар Карен. Мяч ушел по длине.
30:15. Не смог принять подачу Джокович.
15:15. А вот теперь удачно на подаче играет Карен.
0:15. Ошибка у Карена при подаче.
5-2. Выигрывает гейм Джокович.
40:30. Эйс от Джоковича.
30:30. Не получился удар с хафкорта Джокович.
30:0. Подает Джокович.
4-2. Принимает в коридор серб. Но берет гейм россиянин.
40:40. С форхенда по линии отвечает Новак.
40:30. Джокович вытащил подачу, но затем пробил мимо корта.
30:30. С бэкхенда точен Хачанов.
15:15. В сетку попадает Хачанов.
15:0. На подаче Хачанов. Отвечает Джокович, но Карен у сетки обхитрил серба.
4-1. Под ноль выигрывает свой гейм Джокович. Проблемы у Хачанова.
30:0. На подаче Джокович.
3-1. Выигрывает Джокович гейм. Неудачно играет на второй подаче Хачанов, серб берет брейк-пойнт.
30:30. Хачанов выполняет отличный эйс.
15:15. На подаче Карен. Отличный удар с форхенда в угол от Хачанова. Серб до мяча дотянулся, однако попал в сетку.
Дважды на приеме ошибается россиянин. Выигрывает гейм Джокович. 2-1.
30:15. На приеме хорошо играет Хачанов, разогнал Джоковича по углам.
30:0. На подаче Джокович.
Берет свой сет Хачанов! 1-1.
40:0. Дважды ошибается на приеме серб.
15:0. На подаче Хачанов.
1-0. Выигрывает гейм серб.
40:15. Неточно по линии играет Новак.
40:0. Принимает подачу Хачанов, но затем Джокович бьет в противоположный угол от россиянина.
30:0. Принимает в аут Хачанов.
Матч начался! Джокович на подаче.
Карен и Новак между собой встречались дважды. На Уимблдоне победу одержал серб, а вот на турнире серии «Мастерс» в Париже российский теннисист взял реванш.
Вышли на разминку Хачанов и Джокович.
Первый сет выиграл испанец, однако Андерсон вытащил путевку в финал. 4:6, 6:3, 6:4.
В первом полуфинальном матче Кевин Андерсон обыграл Рафаэля Надаля. Именно с южноафриканцем сыграет победитель сегодняшней партии.
Начало игры запланировано на 18.00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители большого тенниса! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала турнира в Абу-Даби, в котором встречаются российский теннисист Карен Хачанов и серб Новак Джокович.