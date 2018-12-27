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Отомстил за Париж: Джокович обыграл Хачанова и вышел в финал

Джокович обыграл Хачанова в матче 1/2 финала турнира в Абу-Даби

В матче 1/2 финала турнира в Абу-Даби российский теннисист Карен Хачанов проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Джоковича. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
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19:27

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию. До свидания!

19:26

Выигрывает этот матч Новак Джокович и выходит в финал, где сыграет с Кевином Андресон. Карен Хачанов поспорит за бронзовую медаль.

19:25

Ошибается при подаче Карен и все. Матч окончен. 6-2.

19:25

0:40. Матчбол у Джоковича.

19:24

0:30. Дважды навылет принимает Новак.

19:21

И опять выигрывает гейм Джокович... 5-2.

19:20

40:0. Точен по линии серб.

19:18

30:0. На подаче Джокович. Два смэша подряд.

19:15

4-2. Брейк-пойнт у Новака и берет его под «ноль».

19:12

0:30. Ошибается на подаче Карен.

19:10

3-2. Легко берет свой гейм Джокович.

19:09

40:15. Переводит по линии Джокович.

19:07

30:0. Вторая подряд отличная подача.

19:06

2-2. Забирает гейм Хачанов!

19:05

40:15. С бэкхенда по линии плохо пробил серб.

19:03

30:0. Неудачный прием после подачи.

19:02

2-1. Новак отыграл подачу, но затем пробил мимо.

19:01

40:30. Заставил подойти к сетке Новака Карен. Попал в итоге в сетку серб.

19:00

30:15. Сорвал подачу Новак.

18:58

30:0. Дважды ошибается на приеме Хачанов.

18:58

1-1. Спасает гейм Хачанов!

18:57

40:40. Сорвал удар с форхенда россиянин, однако и Джокович ошибся по ширине.

18:56

0:30. Ошибается на подаче Хачанов.

18:54

1-0. Берет первый гейм Джокович.

18:53

40:15. Получилось ответить на приеме Хачанову, но серб мгновенно вернул себе преимущество.

18:49

30:0. На подаче Джокович. Принимает в сетку Карен.

18:47

6-4. Выигрывает первый сет Джокович.

18:47

30:40. Сетбол у Новака.

18:44

0:15. На подаче Карен.

18:42

Отличный прием от Хачанова! Заставляет ошибаться Джоковича и берет гейм! 5-4.

18:42

30:40. Первый брейк-пойнт у Хачанова.

18:41

30:30. Пробил точно в угол серб. Не было шансов у Хачанова вытащить этот удар.

18:41

15:30. Запустил свечу у сетки Новак и ошибся.

18:40

15:15. На подаче Джокович.

18:39

Отыгрывает один гейм Джокович. 5-3.

18:38

40:30. Не стал реагировать на обводящий удар Карен. Мяч ушел по длине.

18:37

30:15. Не смог принять подачу Джокович.

18:36

15:15. А вот теперь удачно на подаче играет Карен.

18:36

0:15. Ошибка у Карена при подаче.

18:35

5-2. Выигрывает гейм Джокович.

18:34

40:30. Эйс от Джоковича.

18:34

30:30. Не получился удар с хафкорта Джокович.

18:33

30:0. Подает Джокович.

18:31

4-2. Принимает в коридор серб. Но берет гейм россиянин.

18:30

40:40. С форхенда по линии отвечает Новак.

18:29

40:30. Джокович вытащил подачу, но затем пробил мимо корта.

18:29

30:30. С бэкхенда точен Хачанов.

18:28

15:15. В сетку попадает Хачанов.

18:28

15:0. На подаче Хачанов. Отвечает Джокович, но Карен у сетки обхитрил серба.

18:27

4-1. Под ноль выигрывает свой гейм Джокович. Проблемы у Хачанова.

18:26

30:0. На подаче Джокович.

18:25

3-1. Выигрывает Джокович гейм. Неудачно играет на второй подаче Хачанов, серб берет брейк-пойнт.

18:25

30:30. Хачанов выполняет отличный эйс.

18:24

15:15. На подаче Карен. Отличный удар с форхенда в угол от Хачанова. Серб до мяча дотянулся, однако попал в сетку.

18:21

Дважды на приеме ошибается россиянин. Выигрывает гейм Джокович. 2-1.

18:20

30:15. На приеме хорошо играет Хачанов, разогнал Джоковича по углам.

18:18

30:0. На подаче Джокович.

18:16

Берет свой сет Хачанов! 1-1.

18:15

40:0. Дважды ошибается на приеме серб.

18:13

15:0. На подаче Хачанов.

18:12

1-0. Выигрывает гейм серб.

18:12

40:15. Неточно по линии играет Новак.

18:11

40:0. Принимает подачу Хачанов, но затем Джокович бьет в противоположный угол от россиянина.

18:10

30:0. Принимает в аут Хачанов.

18:10

Матч начался! Джокович на подаче.

18:06

Карен и Новак между собой встречались дважды. На Уимблдоне победу одержал серб, а вот на турнире серии «Мастерс» в Париже российский теннисист взял реванш.

18:05

Вышли на разминку Хачанов и Джокович.

18:02

Первый сет выиграл испанец, однако Андерсон вытащил путевку в финал. 4:6, 6:3, 6:4.

18:00

В первом полуфинальном матче Кевин Андерсон обыграл Рафаэля Надаля. Именно с южноафриканцем сыграет победитель сегодняшней партии.

17:55

Начало игры запланировано на 18.00 мск.

17:50

Добрый вечер, уважаемые любители большого тенниса! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала турнира в Абу-Даби, в котором встречаются российский теннисист Карен Хачанов и серб Новак Джокович.