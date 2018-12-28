Сборная Швеции крупно одолела Словакию в матче МЧМ
Сборная Швеции одержала победу над Словакией в матче молодежного чемпионата мира 2019 года, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 5:2.
Следующей игрой шведских хоккеистов будет матча с США 30 декабря, а у Словакии — матч против Финляндии в ту же дату.
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Соревнование проходит в Канаде с 26 декабря по 5 января.
Ранее главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился ожиданиями от матча с Чехией.
Молодежный чемпионат мира. Группа В.
Словакия U20 — Швеция U20 — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
0:1 — Эльвенес – 11:42
1:1 — Лишка (бол., Грегорчак, Фехервари) — 13:43
1:2 — Бемстрем (Хугг) — 16:12
1:3 — Бемстрем (Эльвенес, Сандин) — 26:40
1:4 — Бреннстрем (Лундстрем) — 45:09
2:4 — Фафрак — 48:57
2:5 — Лундстрем — 52:37