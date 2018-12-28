Хачанов рассказал о подготовке к матчу с Джоковичем
Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал предстоящий полуфинальный матч с сербом Новаком Джоковичем на выставочном турнире в Абу-Даби, передает «Советский спорт».
Спортсмен заявил, что будет упорно тренироваться перед встречей.
«Мне необходимо подготовиться, имею в виду тактический аспект. Посмотрим, как будем играть и я, и Новак. Сейчас лишь начало сезона. У Новака данная игра будет здесь первой, у меня — второй. Надеюсь на хорошую игру и упорную борьбу. Мне нравится играть в Абу-Даби. В этом году собрался хороший состав участников — все игроки занимают высокие позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Игра здесь является хорошим тестом продемонстрировать свою готовность», — приводит слова Хачанова The National.
На стадии 1/4 финала россиянин одолел австрийца Доминика Тима со счетом 7:6 (7:3), 6:3.
Ранее Джокович был признан лучшим спортсменом Европы по версии журналистов.