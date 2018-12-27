Спортивный юрист: не вижу оснований удовлетворять апелляцию Крушельницкого

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Спортивный юрист Михаил Прокопец поделился мнением об апелляции российского керлингиста Александра Крушельницкого на четырехлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенных веществ.

Эксперт признался, что будет удивлен, если апелляция будет удовлетворена.

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«Решение еще не вынесено, мы все, в любом случае, будем надеяться, что у него получится, но как спортивный юрист не вижу оснований для пересмотра решения CAS первой инстанции», — передает слова Прокопца Sport24.

На Олимпийских играх в Пхенчхане Крушельницкий вместе с женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовые медали в миксте. Однако в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, и результат был аннулирован. Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 12 февраля 2018 года.

Ранее сообщалось, что российский керлингист подал апелляцию на дисквалификацию за допинг.