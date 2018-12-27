Медведева восхищена предновогодней Москвой

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что восхищена красотой Москвы перед новым годом, сообщает «Советский спорт».

Спортсменка призналась, что еще никогда не видела столицу такой великолепной.

«Без сомнения, предновогодняя Москва — самый красивый город в мире. Очень круто, безумно красиво. Наконец-то новогоднее настроение!» — говорится в сторис Медведевой в инстаграме.

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На чемпионате России, который прошел в Саранске, фигуристка заняла лишь седьмое место. Это не позволило ей отобраться на главные старты сезона: чемпионат Европы и чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Медведева провела встречу с министром спорта России Павлом Колобковым.