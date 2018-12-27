Медведева восхищена предновогодней Москвой
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что восхищена красотой Москвы перед новым годом, сообщает «Советский спорт».
Спортсменка призналась, что еще никогда не видела столицу такой великолепной.
«Без сомнения, предновогодняя Москва — самый красивый город в мире. Очень круто, безумно красиво. Наконец-то новогоднее настроение!» — говорится в сторис Медведевой в инстаграме.
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На чемпионате России, который прошел в Саранске, фигуристка заняла лишь седьмое место. Это не позволило ей отобраться на главные старты сезона: чемпионат Европы и чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что Медведева провела встречу с министром спорта России Павлом Колобковым.