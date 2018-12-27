Медведева встретилась с министром спорта России
Российская фигуристка Евгения Медведева провела встречу с министром спорта России Павлом Колобковым, передает «Советский спорт».
Фотография с мероприятия появилась в официальном инстаграме Минспорта России.
Недавно спортсменка приняла участие в чемпионате России, на котором заняла только седьмое место. Это не позволило ей пробиться на главные старты сезона: чемпионат Европы и чемпионат мира.
Фигуристка также пообещала, что примет участие еще в нескольких соревнованиях в новом году, однако не рассказала в каких именно.
Ранее Евгения Медведева рассказала о том, что ее бесит в мужчинах.
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Сегодня в Минспорте России состоялась встреча Павла Колобкова @minsport_rf с российской фигуристкой @ruskating Евгенией Медведевой @jmedvedevaj!! Впереди новые достижения!! #Спорт #Sport #Россия #Russia #Встреча #ЕвгенияМедведева #ФигурноеКатание #МинистрспортаРФ #ПавелКолобков #Мылюбимспорт #Спортспасетмир #Welovesport