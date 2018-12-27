Медведева встретилась с министром спорта России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/149/12107149/RIAN_5740121.HR-pic905-895x505-75009.jpg">

Российская фигуристка Евгения Медведева провела встречу с министром спорта России Павлом Колобковым, передает «Советский спорт».

Фотография с мероприятия появилась в официальном инстаграме Минспорта России.

Недавно спортсменка приняла участие в чемпионате России, на котором заняла только седьмое место. Это не позволило ей пробиться на главные старты сезона: чемпионат Европы и чемпионат мира.

Реклама

Фигуристка также пообещала, что примет участие еще в нескольких соревнованиях в новом году, однако не рассказала в каких именно.

Ранее Евгения Медведева рассказала о том, что ее бесит в мужчинах.