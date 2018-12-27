Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего тренера 2018 года

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов высказал мнение, кто должен стать лучшим тренером уходящего года, передает «Советский спорт».

По словам россиянина, лучшим стоит признать его тренера Хавьера Мендеса.

«В этом году тренером года в ММА должен стать Хавьер Мендес, другие варианты даже не могут быть рассмотрены. Назовите мне тренера, который владеет тремя поясами в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC)? Нету таких кроме Мендеса», — написал Нурмагомедов в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов пошутил по поводу драки хоккеистов.